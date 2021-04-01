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Авиакомпания Finnair в День смеха заявила о старте полетов на Марс

Авиакомпания Finnair в День смеха заявила о старте полетов на Марс Расписание рейсов доступно в системе бронирования Finnair, где "также доступны билеты в одну сторону", сообщает перевозчик в День юмора
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1 апреля 2021 г. 11:53
Авиакомпания Finnair в День смеха заявила о старте полетов на Марс

Финский национальный перевозчик Finnair 1 апреля, в День юмора, опубликовал шуточное сообщение о том, что начинает выполнять полеты на Марс, но билеты пока есть только в одну сторону. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Пандемия COVID-19 сильно повлияла на деятельность Finnair, и в настоящее время в большинстве пунктов назначения компании действуют ограничения на поездки. Чтобы удовлетворить желание своих клиентов путешествовать в этой сложной ситуации, Finnair сегодня начнет коммерческие полеты на Марс, пункт назначения, в котором в настоящее время нет ограничений на поездки", - говорится в сообщении.

"Мы рады быть первой коммерческой авиакомпанией на Земле, которая начала полеты на Марс. "Красная планета" - отличное дополнение к нашей маршрутной сети", - приводится цитата "недавно назначенного главы отдела космических путешествий" Finnair Джованни Торви.

Авиакомпания рассказала, что модифицировала два самолета своего парка в космические шаттлы, и напомнила, что атмосфера Марса состоит в основном из углекислого газа, аргона и азота, а средняя температура составляет около -63 градусов по Цельсию, что, по мнению перевозчика "идеально подходит для путешественников, ищущих экстремальных ощущений".

В летний сезон 2021 года Finnair будет выполнять рейсы из Хельсинки на Марс три раза в неделю, по понедельникам, средам и пятницам, начиная с 1 апреля. Расписание доступно в системе бронирования Finnair, где "также доступны билеты в одну сторону", сообщает перевозчик в День юмора.

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