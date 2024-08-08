Атмосферу Марса предложили засеять наночастицами для запуска парникового эффекта

Американские и европейские планетологи предложили засеять атмосферу Марса небольшим количеством железных или алюминиевых наночастиц, чьи взаимодействия с лучами Солнца породят парниковый эффект и сделают Марс более пригодным к жизни человека.

Американские и европейские планетологи предложили засеять атмосферу Марса небольшим количеством железных или алюминиевых наночастиц, чьи взаимодействия с лучами Солнца породят парниковый эффект и сделают Марс более пригодным к жизни человека.

Как передает Report , расчеты ученых были опубликованы в статье в научном журнале Science Advances.

"Проведенные нами расчеты показывают, что эти наночастицы будут подниматься в верхние слои атмосферы Марса с поверхности планеты и долгое время парить в этих воздушных прослойках. Благодаря мощному парниковому эффекту, попадание даже небольшого числа наночастиц в марсианский воздух повысит температуры на Марсе на более чем 30 градусов Цельсия, что приведет к запуску процесса таяния его полярных шапок", - пишут планетологи.

Эта инициатива была выдвинута группой европейских и американских планетологов под руководством профессора Северо-Западного университета в Эванстоне Хомана Мохсени при всестороннем изучении перспектив колонизации Марса. Одним из главных препятствий для этого является то, что атмосфера Марса является крайне разреженной, что усложняет процесс посадки на его поверхность, а также препятствует возникновению парникового эффекта, удерживающего тепло на Марсе.

Многие планетологи предполагают, что эту проблему можно решить, если каким-то образом растопить полярные шапки Марса. Профессор Мохсени и его коллеги обнаружили в ходе проведенных ими расчетов, что этого можно добиться, если засеять атмосферу Марса палочкообразными наночастицами из железа или алюминия, чья длина примерно в 60 раз больше их ширины.

Подобные наноструктуры, по словам исследователей, необычно хорошо отражают свет и тепло - они в 3-5 тыс. превосходят в этом отношении самые сильные искусственные фторсодержащие парниковые газы. Другим плюсом этих наночастиц является то, что их можно производить прямо на поверхности Марса, извлекая железо из местных горных пород, что позволит получать почти неограниченные их количества на колонизируемой планете.

В дополнение к этому, проведенные учеными расчеты показывают, что для прогрева атмосферы Марса и запуска таяния его ледовых шапок потребуется постоянно выбрасывать в воздух очень небольшое число наночастиц, порядка 30 литров в секунду. Это в теории достижимо при помощи уже существующих технологий использования местных ресурсов (ISRU) и производства наночастиц, что говорит о том, что адаптация Марса к жизни человека потребует значительно меньше ресурсов и времени, чем предполагают многие исследователи, подытожили профессор Мохсени и его коллеги.