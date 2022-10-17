О нас

Астрономы зафиксировали сильнейшую за всю историю наблюдений вспышку гамма-излучения

Астрономы зафиксировали сильнейшую за всю историю наблюдений вспышку гамма-излучения Большая высотная обсерватория воздушных ливней (LHAASO), расположенная на юго-западе Китая, засекла в космосе сильнейший за всю историю наблюдений выброс гамма-излучения, энергия которого достигает 18 тераэлектронвольт (ТэВ).
Это интересно
17 октября 2022 г. 08:41
Астрономы зафиксировали сильнейшую за всю историю наблюдений вспышку гамма-излучения

Большая высотная обсерватория воздушных ливней (LHAASO), расположенная на юго-западе Китая, засекла в космосе сильнейший за всю историю наблюдений выброс гамма-излучения, энергия которого достигает 18 тераэлектронвольт (ТэВ).

Как передает Report со ссылкой на газету Global Times, энергия этих гамма-лучей более чем в десять раз превышает аналогичные явления, которые когда-либо доводилось изучать ученым.

"Были побиты существующие рекорды. Это имеет огромное значение в работе по выявлению механизма такого необыкновенного явления", - приводит газета мнение ученых.

Как подсчитали специалисты обсерватории, выброс излучения произошел на расстоянии 2 тыс. трлн световых лет от Земли. По словам китайских астрономов, подобные случаи "бывают раз в несколько десятилетий или даже в столетие".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
15 октября 2022 г. 10:17
Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
15 октября 2022 г. 10:16
Президент Азербайджана призвал правительства США и Франции проявить ответственность
Президент Азербайджана призвал правительства США и Франции проявить ответственность
14 октября 2022 г. 15:59
В Азербайджане начал функционировать медиа-реестр
В Азербайджане начал функционировать медиа-реестр
14 октября 2022 г. 15:37
Президент Ильхам Алиев: Мы настроены на долгосрочный мир
Президент Ильхам Алиев: Мы настроены на долгосрочный мир
13 октября 2022 г. 20:28
Токаев: Азербайджан играет большую роль не только в регионе, но и более широком масштабе 
Токаев: Азербайджан играет большую роль не только в регионе, но и более широком масштабе 
13 октября 2022 г. 17:29
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
13 октября 2022 г. 11:01
Глава МИД Азербайджана принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ
ФотоГлава МИД Азербайджана принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ
12 октября 2022 г. 21:34
Минздрав о нехватке медикаментов 
Минздрав о нехватке медикаментов 
12 октября 2022 г. 10:52
От имени Садыра Жапарова организован официальный прием в честь президента Ильхама Алиева
ФотоОт имени Садыра Жапарова организован официальный прием в честь президента Ильхама Алиева
12 октября 2022 г. 00:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi