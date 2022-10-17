Астрономы зафиксировали сильнейшую за всю историю наблюдений вспышку гамма-излучения

Большая высотная обсерватория воздушных ливней (LHAASO), расположенная на юго-западе Китая, засекла в космосе сильнейший за всю историю наблюдений выброс гамма-излучения, энергия которого достигает 18 тераэлектронвольт (ТэВ).

Большая высотная обсерватория воздушных ливней (LHAASO), расположенная на юго-западе Китая, засекла в космосе сильнейший за всю историю наблюдений выброс гамма-излучения, энергия которого достигает 18 тераэлектронвольт (ТэВ).

Как передает Report со ссылкой на газету Global Times , энергия этих гамма-лучей более чем в десять раз превышает аналогичные явления, которые когда-либо доводилось изучать ученым.

"Были побиты существующие рекорды. Это имеет огромное значение в работе по выявлению механизма такого необыкновенного явления", - приводит газета мнение ученых.

Как подсчитали специалисты обсерватории, выброс излучения произошел на расстоянии 2 тыс. трлн световых лет от Земли. По словам китайских астрономов, подобные случаи "бывают раз в несколько десятилетий или даже в столетие".