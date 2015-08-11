​Астрономы выяснили, с какой скоростью умирает Вселенная

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Международный коллектив астрономов выяснил, что окружающая нас Вселенная вырабатывает в два раза меньше энергии, чем она делала 2 миллиарда лет назад, что говорит о том, что она медленно, но умирает.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

"Начиная с этой эпохи, Вселенная обречена на дряхление и смерть, старость, которая будет длиться вечно", - заявил Саймон Драйвер (Simon Driver) из Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR) в Западной Австралии.

Как отмечает астроном, сам по себе факт того, что Вселенная постепенно гаснет и умирает, не является открытием - об этом астрофизики подозревают с конца 90 годов прошлого века, однако сами детали этого процесса, его скорость и масштабы оставались неизученными.

Драйвер и его коллеги подтвердили, что старение действительно происходит, и смогли оценить скорость затухания Вселенной, проследив за близлежащими галактиками при помощи нескольких десятков наземных и орбитальных телескопов, работающих в 21 диапазоне электромагнитного излучения, начиная от радиоволн и заканчивая ультрафиолетом.

В общей сложности астрономам удалось оценить силу излучения, исходящую от 220 тыс. галактик, расположенных в двух миллиардах световых лет от Земли. Сопоставляя их яркость в разные периоды времени, авторы статьи смогли оценить то, как много энергии в среднем вырабатывали звезды в прошлом.

Как оказалось, 2,3 млрд. лет назад окружающая нас Вселенная, если судить по галактикам, свет от которых шел до Земли аналогичное время, вырабатывала примерно в два раза больше видимого излучения и других форм энергии, чем она делает сегодня.

Это означает, что Вселенная действительно гаснет, и что примерно через 100 трлн. лет, когда последние красные карлики исчерпают свои запасы "звездного горючего", она окончательно перейдет в "мертвое" состояние – так называемую эпоху вырождения, и станет очень темной.

В то время, как объясняют авторы статьи, единственными "жителями" галактик и всего мироздания в целом будут вырожденные объекты – черные дыры, белые карлики, коричневые карлики и нейтронные звезды – а также последние выжившие планеты. Через квадрильон лет планеты будут разрушены, а через 10 квинтильонов лет – белые карлики и нейтронные звезды сольются со сверхмассивными черными дырами в центрах их галактик.

В это время начнется предпоследняя эпоха в жизни Вселенной – эра черных дыр, которая закончится через невообразимо долгое время – 2 на 10 в 99 степени лет. За это время все существующие черные дыры испарятся в результате формирования излучения Хокинга, и Вселенную к тому моменту будут населять электроны, фотоны и позитроны.