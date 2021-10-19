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Астрономы впервые обнаружили мигающий белый карлик

Астрономы впервые обнаружили мигающий белый карлик Ученые из Даремского университета (Англия) обнаружили белый карлик с очень быстрыми циклическими изменениями яркости.
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19 октября 2021 г. 04:37
Астрономы впервые обнаружили мигающий белый карлик

Ученые из Даремского университета (Англия) обнаружили белый карлик с очень быстрыми циклическими изменениями яркости.

Как передает Report, статья об этом опубликована в журнале Nature Astronomy.

Белые карлики - это старые звезды, исчерпавшие термоядерное горючее, но массы которых недостаточно для превращения в нейтронную звезду. Белыми карликами могут стать звезды с массой от 0,08 до 12 солнечных масс, включая Солнце.

Белый карлик, за которым наблюдала команда астрономов под руководством Симоне Скаринги, аккрецирует материю звезды-компаньона, поскольку находится в тесной двойной системе TW Pictoris. Переход материи с одной звезды на другую часто сопровождается переменами яркости, которые длятся от нескольких дней до месяцев.

С помощью телескопа Transiting Exoplanet Survey Satellite ученые заметили, что яркость наблюдаемого ими белого карлика меняется удивительно быстро: она может измениться в три раза за полчаса, чего ранее никогда не наблюдалось.

Белый карлик системы TW Pictoris переключается между двумя режимами яркости в рекордное время. Ученые предполагают, что это связано с циклическими изменениями скорости аккреции материала. Скорее всего, замедление потока материи вызывается изменениями магнитного поля звезды, и такое переключение режимов сближает звезду с миллисекундными пульсарами, у которых скачки яркости занимают десятки секунд.

Астрономы считают, что открыли ранее неизвестный феномен, который поможет лучше понять, как аккрецирующие объекты питаются окружающей материей и какова роль магнитных полей в этом процессе.

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