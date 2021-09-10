Астрономы уточнили массу и размер Клеопатры

Благодаря снимкам очень большого телескопа ученые уточнили массу и размеры тройного астероида Клеопатра.

Благодаря снимкам очень большого телескопа ученые уточнили массу и размеры тройного астероида Клеопатра.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Европейской южной обсерватории (ESO), описание исследования опубликовал научный журнал Astronomy & Astrophysics (1, 2).

"Оказалось, что эквивалентный диаметр этого малого небесного тела составляет 118 километров, а его масса - примерно 3x1015 тонн, что на 56% меньше предыдущих оценок. Это говорит о том, что в астероиде много пустот", - пишут исследователи.

Клеопатра - один из самых крупных объектов главного пояса астероидов, он движется между орбитами Марса и Юпитера. В 2000 году ученые неожиданно обнаружили, что этот астероид похож по форме на гантель или кость. Последующее изучение указало, что у него есть два относительно крупных спутника диаметром в 8 и 9 км, названные Алексгелиос и Клеоселена в честь детей Клеопатры.

Открытие необычной формы астероида и наличие у него спутников заставило многих астрономов сомневаться, что общепринятые оценки массы и размеров Клеопатры соответствуют действительности.

Руководствуясь подобными соображениями, астрономы под руководством Фрэнка Марчиса из Института SETI в Маунтин-Вью провели первые детальные наблюдения за этим астероидом и его спутниками. Оказалось, что на самом деле масса Клеопатры была почти в два раза меньше, чем предполагали планетологи в прошлом. При этом, эквивалентный средний диаметр объекта и его форма в целом совпали с предыдущими оценками.