Астрономы предлагают искать уничтоженные цивилизации в космосе

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Следы внеземных цивилизаций, уничтоживших себя в ходе термоядерной войны, загрязнения атмосферы и или восстания нанороботов, должны быть заметны в атмосфере их планет для наблюдателей на Земле, заявляют ученые в статье, размещенной в электронной библиотеке Корнелльского университета, информирует РИА Новости.

Более полувека назад американский астроном Фрэнк Дрейк разработал формулу для вычисления количества цивилизаций в галактике, с которыми возможен контакт, пытаясь оценить шансы на обнаружение внеземного разума и жизни.

Физик Энрико Ферми в ответ на достаточно высокую оценку шансов межпланетного контакта по формуле Дрейка сформулировал тезис, который сейчас известен как парадокс Ферми: если инопланетных цивилизаций так много, то почему человечество не наблюдает никаких их следов?

Этот парадокс ученые пытались решить множеством способов, самым популярным из которых является гипотеза "уникальной Земли", говорящая о том, что для зарождения жизни и появления разумных существ необходимы уникальные условия, по сути повторяющие перипетии эволюции нашей планеты. Стечение миллионов обстоятельств маловероятно, из-за чего мы пока и не увидели инопланетян, считает ее автор Питер Уорд.

Данкан Форган (Duncan Forgan) из Сент-Эндрюсского университета (Шотландия) и его коллеги предлагают альтернативное объяснение парадоксу Ферми – что если наши "братья по разуму" успели уничтожить сами себя еще до того, как мы попытались наладить с ними контакт? В таком случае нам следует искать не радиосигналы, исходящие от таких "мертвых" цивилизаций, а следы их пребывания на поверхности тех планет, где они существовали.

Авторы статьи попытались оценить вероятность того, сможем ли мы найти и увидеть такие миры, просчитав последствия различных рукотворных катаклизмов на примере Земли и оценив их "видимость" для гипотетических инопланетян и то, как долго они будут заметны для них.

Форган и его коллеги рассмотрели четыре сценария – полное уничтожение цивилизации в результате ядерной войны, "побег" или боевое применение вируса или микроба, уничтожающего инопланетян или всех живых существ, экологическая катастрофа на планете или звезде и восстание нанороботов, съевших своих создателей и всю планету в целом.