Астрономы открыли новую карликовую галактику

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Международная команда астрономов обнаружила карликовую галактику Bedin 1.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщило Европейское космическое агентство на своей странице в Twitter.

"Астрономы, использующие Hubble [автоматическую обсерваторию на орбите Земли] для изучения некоторых из самых старых и тусклых звезд в скоплении NGC 6752, обнаружили карликовую галактику [состоит из нескольких миллиардов звезд] и назвали ее Bedin 1", - говорится в сообщении.

Она находится в 30 млн световых лет от Земли - недалеко, по космическим меркам, от Млечного пути.