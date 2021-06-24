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Астрономы определили изотопный состав воды в атмосфере Марса

Астрономы определили изотопный состав воды в атмосфере Марса Российско-европейская миссия "ЭкзоМарс – TGO" получила первые точные данные по изотопному составу паров воды в атмосфере Марса. Благодаря этому можно будет узнать историю испарения его океанов в космос.
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24 июня 2021 г. 19:47
Астрономы определили изотопный состав воды в атмосфере Марса

Российско-европейская миссия "ЭкзоМарс – TGO" получила первые точные данные по изотопному составу паров воды в атмосфере Марса. Благодаря этому можно будет узнать историю испарения его океанов в космос.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, описание исследования опубликовал научный журнал Nature Astronomy.

"Наши данные показывают, что чаще всего и молекулы обычной и тяжелой воды разрушаются в атмосфере Марса и улетучиваются в космос в тот момент, когда планета максимально сближается с Солнцем. Когда же Марс максимально удален от светила, этого не происходит", – пишут исследователи.

Недавние исследования показывают, что на поверхности Марса в древности существовали реки, озера и целые океаны пресной воды. В них могло быть примерно столько же воды, как и в земном Северном Ледовитом океане. Ученые пока не могут точно сказать, куда эта вода пропала и когда она появилась на поверхности Марса.

Узнать это можно, выяснив соотношение дейтерия и водорода в молекулах воды в атмосфере Марса. Этот показатель говорит о том, как много воды потерял Марс с момента своего формирования. Дело в том, что при расщеплении молекул воды дейтерий улетучивается из атмосферы планет значительно реже и медленнее, благодаря чему его доля по мере улетучивания океанов планеты в космос должна расти. Ученые не исключают, что на круговорот дейтерия могут влиять другие факторы, которые могут значительно исказить оценки изначальных запасов воды Марса.

Исследователи надеются, что дальнейшие наблюдения за поведением паров воды при помощи инструментов миссии "ЭкзоМарс-TGO" помогут узнать новые детали процесса ее "побега" из атмосферы Марса. Это, в свою очередь, даст возможность уточнить, как выглядела Красная планета в далеком прошлом и могла ла ли на ней появиться жизнь.

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