Астрономы обнаружили останки погибшей планеты

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Астрофизики обнаружили на марсианской орбите остатки разрушенной планеты – так называемые "троянские астероиды".

Как передает Report, открытие удалось сделать с помощью чилийского телескопа Very Large Telescope.

Изучение состава обнаруженных "обломков" показало, что найденные астероиды идентичны космическим телам, которые ранее уже попадали в поле зрения ученых.

Благодаря этому, исследователи делают выводы, что обнаруженная на орбите Марса "россыпь" астероидов - это остатки некогда бывшей планеты, возможно, погибшей в результате столкновения с другим объектом.