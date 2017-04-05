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    Астрономы обнаружили останки погибшей планеты

    Исследователи делают выводы, что обнаруженная на орбите Марса россыпь астероидов

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Астрофизики обнаружили на марсианской орбите остатки разрушенной планеты – так называемые "троянские астероиды".

    Как передает Report, открытие удалось сделать с помощью чилийского телескопа Very Large Telescope.

    Изучение состава обнаруженных "обломков" показало, что найденные астероиды идентичны космическим телам, которые ранее уже попадали в поле зрения ученых.

    Благодаря этому, исследователи делают выводы, что обнаруженная на орбите Марса "россыпь" астероидов - это остатки некогда бывшей планеты, возможно, погибшей в результате столкновения с другим объектом.  

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