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Астрономы обнаружили один из мощнейших взрывов черных дыр в истории Вселенной

Астрономы обнаружили один из мощнейших взрывов черных дыр в истории Вселенной Международная группа исследователей космоса под руководством специалистов Смитсоновской астрофизической обсерватории в США обнаружили следы одного из самых мощных извержений черных дыр, случавшихся в истории известной человеку Вселенной.
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22 февраля 2024 г. 08:14
Астрономы обнаружили один из мощнейших взрывов черных дыр в истории Вселенной

Международная группа исследователей космоса под руководством специалистов Смитсоновской астрофизической обсерватории в США обнаружили следы одного из самых мощных извержений черных дыр, случавшихся в истории известной человеку Вселенной.

Как передает Report, статья ученых опубликована в научном журнале The Astrophysical Journal (TAJ).

Наблюдения с помощью рентгеновской обсерватории "Чандра" и радиотелескопа Low Frequency Array показали, что катаклизм астрономических масштабов произошел в системе SDSS J1531+3414, находящейся в 3,8 млрд световых лет от Земли.

SDSS J1531 представляет собой массивное скопление галактик, содержащее сотни галактических систем, резервуаров газа и темной материи. В его центре находятся две крупнейшие галактики этой структуры в процессе столкновения. Сливающиеся галактики окружены 19 сверхскоплениями звезд, расположенными в форме латинской буквы S, подобно бусинам на нитке.

Согласно расчетам астрофизиков, миллиарды лет назад сверхмассивная черная дыра в центре одной из галактик SDSS J1531 произвела выброс невероятной силы. Вырвавшаяся струя вещества оттолкнула окружавший горячий газ, создав полость шириной в 500 тыс. световых лет.

В дальнейшем под действием приливных сил сливающихся галактик вытолкнутый газ постепенно сжимался, пока не превратился в S-образную цепь звездных скоплений, отметили ученые.

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