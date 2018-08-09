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    Астрономы обнаружили гигантскую блуждающую планету с мощным магнитным полем

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Ученые радиоастрономической обсерватории Национального научного фонда в Нью-Мексико обнаружили странный объект с массой планеты и возрастом около двухсот миллионов лет.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в данный момент объек находится в двадцати световых годах от Земли, за пределами Солнечной системы.

    Странность найденного объекта заключается в необычном свечении. 

    Кроме того, "планета" путешествует в пространстве и не имеет родительской звезды, что крайне необычно для подобных небесных тел. Объект получил прозвище "Rogue planet", что можно перевести как "планета-изгой" или "планета-бродяга".

    Она в 12,7 раз больше Юпитера, ее магнитное поле в двести раз сильнее, а температура на поверхности составляет более 800 градусов по Цельсию.

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