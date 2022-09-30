Астрономы нашли новое доказательство существования воды на Марсе

Международная группа астрономов из Кембриджского университета обнаружила новые доказательства возможного существования воды под южной полярной ледяной шапкой Марса.

Международная группа астрономов из Кембриджского университета обнаружила новые доказательства возможного существования воды под южной полярной ледяной шапкой Марса.

Как передает Report , результаты исследований ученых опубликована в журнале Nature Astronomy.

Исследователи проанализировали измерения формы верхней поверхности ледяной шапки с помощью лазерного высотомера космического аппарата NASA Mars Global Surveyor, чтобы определить ее высоту.

Их анализ выявил волнистость поверхности длиной 10-15 км, включающую впадину и соответствующую приподнятую область, обе из которых отклоняются от окружающей поверхности льда на несколько метров.

Затем они сравнили полученные данные с компьютерной моделью, которая показывала, как наличие воды под ледяной шапкой повлияет на ее поверхность.

"Сочетание новых топографических данных и результатов нашей компьютерной модели показывает большую вероятность, что, по крайней мере, в одном месте на Марсе есть вода. Это значит, что Марс все еще должен быть геотермально активным, только тогда вода под ледяной шапкой будет оставаться жидкой", – отметили ученые.

Как и Земля, Марс имеет ледяные шапки на обоих полюсах, однако, в отличие от ледяных покровов Земли, под которыми находится вода, ледяные шапки на Марсе до недавнего времени считались замерзшими до самого дна из-за холодного марсианского климата.