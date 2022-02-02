Астрономы готовятся увидеть слияние гигантских черных дыр

Астрономы предсказали, что две сверхмассивные черные дыры скоро сольются.

Астрономы предсказали, что две сверхмассивные черные дыры скоро сольются.

Как передает Report, препринт статьи об этом был опубликован в репозитории arXiv .

Если выводы исследователей корректны, совокупная масса черных дыр превышает сотни миллионов солнечных, они находятся на расстоянии 1,2 миллиарда световых лет от Земли в активном ядре галактики, получившем название SDSSJ1430+2303. Если слияние произойдет, это будет уникальным событием для мировой астрономии, поскольку слияния черных дыр ни разу не наблюдали, предсказав заранее.

Ученые заключили, что наблюдают пару сверхмассивных черных дыр на основе анализа колебаний яркости оптического и рентгеновского излучения, поступающего из ядра галактики. Зачастую периодические колебания яркости астрономических объектов связаны с их вращением, вокруг своей оси или вокруг других тел. В данном случае, астрономы обнаружили, что цикл колебаний ускоряется, и интерпретировали его как сближение двух тел.

Слияние вызовет вспышку света, а также другого электромагнитного излучения в широком диапазоне частот. Кроме того, астрономы ожидают мощные гравитационные волны и нейтринный поток, который может многое рассказать ученым о процессах внутри атомов при таких экстремальных условиях.

Предсказание сделали Нин Цзян из Научно-технического университета Китая и его коллеги. По их расчетам, слияние произойдет в период от ста до трехсот дней, или, при другом методе анализа, до трех лет. Стоит отметить, что их вывод еще не подтвержден другими исследователями, но многие астрономы начали бронировать время телескопов для наблюдений, чтобы проверить предсказание. Кроме того, в обнаруженном активном ядре галактики может вообще не быть черных дыр, поскольку природа этого типа галактических ядер ученым не до конца ясна.