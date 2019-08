Астроном-любитель зафиксировал вход метеорита в атмосферу Юпитера

Астероид вошел в минувшую среду в атмосферу Юпитера.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС.

Фотографию, запечатлевшую вспышку в районе Южного экваториального пояса Юпитера, удалось сделать астроному-любителю Этану Чэппелу. Он разместил на своем сайте фотографии планеты-гиганта, на которых в нижней левой части диска Юпитера видна небольшая светлая точка. Снимок сделан в 00:07 по времени восточного побережья США 7 августа.

Two views of #Jupiter early on 7 August 2019 with the flash I recorded. Left shows the moment of impact at 4:07 UTC. Right is an RGB image. pic.twitter.com/xPmS8MMFhc

На Юпитер, обладающий мощным гравитационным полем, метеориты падают достаточно часто: по оценкам астрономов, небесные тела диаметром от 5 до 20 метров входят в атмосферу Юпитера до пяти раз в месяц, однако сфотографировать это событие удается весьма редко.

Here's an animation that's more representative of how fast the flash on #Jupiter occurred. Unfortunately, I couldn't make this work without cutting out 6 frames for every 7. pic.twitter.com/POQynVOlA8