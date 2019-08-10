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Астроном-любитель зафиксировал вход метеорита в атмосферу Юпитера

Астроном-любитель зафиксировал вход метеорита в атмосферу Юпитера

Астероид вошел в минувшую среду в атмосферу Юпитера. 

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС.

Фотографию, запечатлевшую вспышку в районе Южного экваториального пояса Юпитера, удалось сделать астроному-любителю Этану Чэппелу. Он разместил на своем сайте фотографии планеты-гиганта, на которых в нижней левой части диска Юпитера видна небольшая светлая точка. Снимок сделан в 00:07 по времени восточного побережья США 7 августа.

На Юпитер, обладающий мощным гравитационным полем, метеориты падают достаточно часто: по оценкам астрономов, небесные тела диаметром от 5 до 20 метров входят в атмосферу Юпитера до пяти раз в месяц, однако сфотографировать это событие удается весьма редко.

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