Астронавт, побывавший на Луне, в 86 лет решил отдохнуть в Антарктиде

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Экс-астронавт НАСА Базз Олдрин, второй из землян, кому довелось ступить на поверхность Луны, был эвакуирован по медицинским соображениям с Южного полюса.

Как передает Report, об этом сообщил сегодня американский Национальный научный фонд, занимающийся исследованиями Антарктиды.

86-летний Олдрин отправился в Антарктиду в составе группы, организованной частной туристической компанией "Уайт дезерт" (White Desert) и после того, как он почувствовал недомогание, его в качестве предосторожности эвакуировали на американскую базу Амундсен-Скотт на Южном полюсе.

Как подтвердили в пресс-службе Национального научного фонда, запрос об организации медицинской эвакуации экс- астронавта поступил сегодня. Для этого будет использован один из грузовых самолетов LC-130, которые совершают полет между Южным полюсом и базой Мак-Мердо на побережье Антарктиды. Из Мак-Мердо Базз Олдрин будет доставлен в Новую Зеландию. Как подчеркнули в пресс-службе Национального научного фонда, "рейс туда будет организован в ближайшее время".