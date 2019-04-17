Aston Martin представил свой первый электромобиль

Компания Aston Martin полностью раскрыла свою первую электрическую модель - лифтбек Rapide E.

Как передаёт Report со ссылкой на издание Motor, новинка получила двухмоторную силовую установку, 800-вольтную систему быстрой зарядки и ограниченный тираж в 155 экземпляров.

Разработка Aston Martin Rapide E велась в сотрудничестве с Williams Advanced Engineering (WAE). Под этот проект WAE и британская инжиниринговая Unipart Manufacturing Group открыли совместное предприятие Hyperbat Limited, специализирующееся на тяговых батареях, и Aston Martin стал первым клиентом новой компании.

Изготовленный по индивидуальному заказу аккумулятор разделён на блоки, которые расположены на месте двигателя V12, коробки передач и топливного бака. Его ёмкость - 65 киловатт-часов.

Батарея питает два электромотора, которые раскручивают задние колёса через дифференциал повышенного трения. Суммарная отдача установки - 610 лошадиных сил и 950 Нм крутящего момента. Разгон до "сотни" у электрокара занимает около четырёх секунд, а максимальная скорость составляет 250 километров в час.

Заявленная мощность доступна во всем диапазоне уровня заряда батареи, и Rapide E способен в боевом режиме полностью проехать Нюрбургринг. Паспортный пробег на одной зарядке - 322 километра в цикле WLTP.