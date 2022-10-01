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Aston Martin Джеймса Бонда продали за £3 млн

Aston Martin Джеймса Бонда продали за £3 млн На аукционе Christie's за 2,9 млн фунтов стерлингов продана техническая копия автомобиля из фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать».
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1 октября 2022 г. 05:04
Aston Martin Джеймса Бонда продали за £3 млн

На аукционе Christie's за 2,9 млн фунтов стерлингов продана техническая копия автомобиля из фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать».

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Aston Martin.

«Этот каскадерский автомобиль — один из восьми специально построенных и спроектированных Aston Martin для фильма «Не время умирать», причем каждый автомобиль приспособлен для своей роли на экране. Реплика трюкового автомобиля DB5, продаваемая на Christie's, оснащена гаджетами, включая вращающийся цифровой номерной знак, убирающиеся фары, выдвижные пулеметы и стреляющие бомбы», — отмечается в сообщении автопроизводителя.

Отметим, что автомобиль был выставлен на продажу в честь 60-летия первого фильма о суперагенте британской разведки. Помимо трюкового экземпляра, на тех же торгах продали Aston Martin V8 1981 года выпуска.

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