Армен Джигарханян обвинил свою жену в попытке убийства

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Известный актёр Армен Джигарханян подал заявление в полицию на свою жену Виталину Цымбалюк-Романовскую, сообщает телеграм-канал Mash.

Как сообщает Report, актёр, якобы обвинил Виталину в попытках его убить, чтобы окончательно завладеть всем его имуществом. По данным канала, за последние пару лет Армен Борисович переписал на супругу всё, что ему принадлежало.

Несколько дней назад жена актёра Армена Джигарханяна Виталина обратилась в полицию Москвы с просьбой помочь вернуть домой её сбежавшего мужа. Ей удалось найти его в одной из клиник столицы, куда актёр был доставлен в тяжёлом состоянии. Встретиться со своей супругой Джигарханян наотрез отказался.