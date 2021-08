Археологи в Мексике обнаружили букеты цветов возрастом 1800 лет

Археологи обнаружили букеты цветов возрастом от 1800 до 2000 лет в разрушенном мексиканском городе Теотиуакане.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", об этом сообщила газета The Daily Mail.

Древние артефакты были найдены на глубине 18 м под храмом, посвященном Кетцалькоатлю (он же "Пернатый змей") - одному из важных богов времен древней Мезоамерики, исторического региона, который включал в себя центральную Мексику и северную Коста-Рику, пишет 17 августа телеканал "360". По мнению специалистов, растения могли являться подношением богу. Местные жители верили, что это божество подарило человечеству кукурузу, а также участвовало в создании людей.

Как отметил археолог Национального института антропологии и истории (Мексика) Серхио Гомес, стебли растений прекрасно сохранились. Всего специалисты нашли четыре букета в хорошем состоянии. Они связаны веревками, сделанными, вероятно, из хлопка. Гомес назвал находку очень важной, поскольку она доказывает, что на этом месте проводились ритуалы.

Археолог отметил, что теперь ему вместе с коллегами предстоит установить, кто именно делал эти подношения.