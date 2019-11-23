Археологи в Египте нашли "музей" мумий священных животных

Египетская археологическая миссия обнаружила в районе комплекса Саккара в пригороде Каира захоронение мумий священных животных и птиц, а также десятки артефактов, относящихся к разным периодам истории Древнего Египта.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил министр по делам памятников древности страны Халед аль-Анани на пресс-конференции в Саккаре.

"Это не просто новая находка, это целый музей", - сказал министр. По его словам, наибольший интерес вызывают две находки, которые, по предварительным данным, являются мумиями львят.

"Мы провели предварительные исследования, в том числе сканирование, и с большой вероятностью можем утверждать, что речь идет о львятах, возраст которых составлял 6-8 месяцев", - добавил глава ведомства.

Он пояснил, что археологи обнаружили также мумии кошек, мумифицированного мангуста, крокодилов небольшого размера, телят, соколов. "Мы сейчас рассматриваем, в какие действующие музеи направить эти находки, но, возможно, будет создан и отдельный музей", - добавил министр.

Представленные находки относятся к XXVI династии фараонов, правивших примерно 2700 лет назад.

Саккара у древних египтян была своего рода центром поклонения священным животным. Вместе с мумиями животных археологи обнаружили также десятки статуэток древнеегипетских богов, ритуальные предметы.