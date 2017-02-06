Археологи обнаружили в Китае останки древних крокодилов

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Во время археологических раскопок в Китае исследователи обнаружили кости крокодила, обитавшего на планете около 3 тысяч лет назад.
Как передает Report, об этом сообщает China Daily.
Участники раскопок в городе Сиань в районе погребенного древнего города времен правления династии Западной Чжоу обнаружили ареал распространения древних рептилий.
Возраст находки составляет более 2,7 тысяч лет. Ученые предполагают, что на месте ранее находилось озеро.
News DepartmentАвтор новости
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