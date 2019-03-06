Археологи нашли следы массовых детских жертвоприношений в Перу

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Ученые обнаружили в одном из древних городов индейцев в Перу следы рекордно крупного жертвоприношения, в ходе которого было убито больше 140 специально отобранных детей и двух сотен лам.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, фотографии находок и возможное предназначение этого ритуала были представлены в журнале PLoS One.

"Эта находка стала большой неожиданностью для нас. Мы никогда раньше не видели ничего подобного, и у нас не было даже никаких этно-исторических намеков на то, что на северном побережье Перу проводились ритуалы таких масштабов. Мы открыли новую страницу в изучении истории детских жертвоприношений", — заявил Джон Верано (John Verano) из Тулейнского университета в Новом Орлеане (США).

Многие индейские народы, как утверждают хроники конкистадоров и мифы самих аборигенов Нового Света, имели обширные традиции человеческих и животных жертвоприношений. К примеру, ацтеки устраивали так называемые "цветочные войны" – военные игры между командами из враждующих городов, и приносили в жертву проигравших.

Схожие традиции существовали и в империи инков и прочих государствах Южной Америки. Десятки мумифицированных тел детей, принесенных в жертву Солнцу в рамках церемонии "капа коча" в честь различных крупных событий в жизни империи, были найдены в последние полвека на склонах горных пиков в Чили и в Перу.

Анализ их останков показал, что "королевские дары" питались хорошей пищей и находились в состоянии почти постоянного наркотического опьянения в последний год жизни. В частности, ученые нашли внутри мумии знаменитой "ледяной принцессы" следы того, что перед смертью девочка жевала сверток из листьев коки, частички которых застряли между ее зубами.

Верано и его коллеги открыли следы пока самого массового жертвоприношения детей и в Южной Америке, и во всем мире в целом, изучая артефакты, оставленные цивилизацией индейцев-чиму на северном побережье Перу.

Она возникла примерно в 11-12 веках нашей эры и со временем охватила значительную часть тихоокеанского побережья Южной Америки, начиная с южных регионов Эквадора и заканчивая центральными участками побережья Перу. Длительное время их государство, Чимор, считалось главным соперником растущей империи инков, пока его не покорил в начале 1470 годов Тупак Инка Юпанки, отец легендарного Уайны Капака.

Верано и его коллеги уже много лет проводят раскопки на территории местечка Уанчакито-Лас Лламас, расположенного рядом со столицей Чимора, городом Чан-Чан. Семь лет назад местные жители случайно обнаружили здесь останки людей и лам, выпирающие из отложений песка на берегу океана, что побудило археологов начать масштабные "спасательные работы".

Когда ученые начали извлекать эти кости, их ожидало удивительное открытие – они нашли целую армию мумифицированных тел детей, принесенных в жертву в ходе пока неизвестного религиозного ритуала, описание которого в хрониках испанских завоевателей отсутствует. Помимо человеческих костей, ученые нашли в этой же точки большое число останков детенышей лам.

В том, что это действительно было жертвоприношение, как отмечает Верано, сомнений нет – лица детей были окрашены в красный цвет, а их грудные клетки были вскрыты примерно одинаковым образом. Сами дети при этом были хорошо ухоженными и не имели явных признаков недоедания или врожденных уродств.

Вдобавок, их тела были уложены в могилы специфическим образом, в порядке возрастания их возраста, а в самих захоронениях отсутствовали типичные ритуальные предметы, которые есть в "нормальных" могилах чиму.

Все они, как показал радиоуглеродный анализ, погибли в одно и то же время, примерно в 1450 году нашей эры, в то время, когда Чимор переживал последний пик своего могущества. Что интересно, различия в структуре ДНК детей говорят о том, что они жили не рядом с Чан-Чаном, а были свезены в место жертвоприношения из всех уголков страны.

Все они были согнаны в одну точку у берега моря во время дождя и убиты одним и тем же образом. Как предполагают ученые, подобные обстоятельства их гибели говорят о том, что подобным образом древние жрецы пытались умиротворить богов, лишивших Чимор рыбы и наславших на него серию мощных наводнений в середине 15 века.

В реальности, и те, и другие проблемы были связаны с повышенной активностью климатического феномена Эль-Ниньо, поменявшего характер движения течений у берегов Перу и резко поменявших климат его северного побережья. Эта аномалия, как предполагают ученые, могла послужить одной из причин упадка Чимора и его завоевания империей инков.