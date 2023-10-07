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Археологи нашли древнейшие следы человека в Северной Америке

Археологи нашли древнейшие следы человека в Северной Америке Ученые из Норвежского университета науки и технологий в Тронхейме определили возраст отпечатков человеческих ног, обнаруженных на дне древнего озера в национальном парке Уайт Сэндс в американском штате Нью-Мексико.
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7 октября 2023 г. 02:06
Археологи нашли древнейшие следы человека в Северной Америке

Ученые из Норвежского университета науки и технологий в Тронхейме определили возраст отпечатков человеческих ног, обнаруженных на дне древнего озера в национальном парке Уайт Сэндс в американском штате Нью-Мексико.

Как передает Report со ссылкой на статью в научном журнале Science, находка оказалась самым ранним признаком присутствия людей на Северо-Американском континенте.

Согласно выводам специалистов, следы в Уайт Сэндс датируются периодом от 21 тыс. до 23 тыс. лет тому назад. Это значительно раньше предыдущих оценок, согласно которым люди появились на территории Северной Америки между 14 тыс. и 16 тыс. лет назад, когда существовал сухопутный переход через Берингов пролив между современными Чукоткой и Аляской.

Новые оценки основаны на анализах зерен кварца и окаменелой пыльцы древних хвойных деревьев. В ходе исследования ученые выделили около 75 тыс. частиц пыльцы из того же осадочного слоя, в котором находились следы.

По словам исследователей, открытие переворачивает существовавшие представления археологов о том, когда предки современных людей прибыли в Новый Свет.

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