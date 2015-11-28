​Археологи нашли древнее захоронение с мумиями - ФОТО - ВИДЕО

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ В Перу археологи обнаружили четыре индивидуальных захоронения в древнем церемониальном комплексе Уака Пукьяна в центре Лимы, которые относятся к культуре государства Ичма.

Как передает Report, комплекс Уака Пукьяна состоит из административной и церемониальной зоны.

Останки трех женщин и одного мужчины нашли на вершине Большой пирамиды, предназначенной для богослужения. Они были завернуты в ткань и похоронены в сидячей позе лицом на юго-восток.

Это первые захоронения людей Ичма, найденные в Уака Пукьяна за все время раскопок. Находка доказывает, что Ичма населяли в том числе и территорию современной Лимы.

Отметим, что государство Ичма существовало на центральном побережье Перу, к югу от нынешней столицы Лимы в течение нескольких веков, пока в 1440-1450 годы его не поглотила империя инков. В поселениях на территории Ичма ранее уже находили захоронения мумифицированных останков, подобные найденным недавно в Лиме.