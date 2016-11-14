Археологи обнаружили мумию X века до н.э. в Египте

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Испанские археологи обнаружили отлично сохранившуюся мумию в египетском Люксоре.

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на местное министерство по делам древностей.

Останки были найдены в гробнице, которую специалисты датируют 1075 - 664 годами до нашей эры. Она расположена на западном берегу Нила в 700 км к югу от Каира.

Мумия, обернута в несколько слоев ткани, и находилась в ярко раскрашенном саркофаге. Гробница находится близ храма, который относят к эре фараона-завоевателя Тутмоса III.

По мнению специалистов, гробница могла принадлежать аристократу по имени Аменренеф, который принадлежал свите фараона.

Археологи сообщили, что мумия украшена множеством ярких аксессуаров с религиозной символикой, в том числе изображениями богинь Исиды и Нефтиды, а также четырех сыновей бога Гора.

По данным специалистов, практика оборачивать мумии в ткань появилась около 4500 года до н.э.

В Люксоре проживает около полумиллиона человек, и в районе города расположено множество храмов и гробниц. Это одно из самых популярных направлений у туристов, однако в последнее время Люксор, как и Египет в целом страдает от кризиса турсферы в связи с арабской весной и терактами, которые происходят в стране.