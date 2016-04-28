Археологи нашли 4800-летние останки матери с ребенком на руках

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Исследователи нашли на Тайване самые древние свидетельства деятельности людей на этом острове.

Как сообщает Report со ссылкой на Daily Mail, самой запоминающейся находкой стали останки женщины, держащей на руках ребенка.

Анализ показал, что окаменевшим останкам около 4800 лет (эпоха неолита). Согласно расчетам исследователей, рост женщины составлял примерно 160 см, а ребенка - около 50 см.

Подобные находки ученые делали и раньше. В прошлом году китайские археологи обнаружили скелеты матери и ребенка, относящиеся к раннему Бронзовому веку. Как предполагают ученые, женщина пыталась защитить ребенка во время землетрясения.