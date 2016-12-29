Аргентинец закончил школу в 80 лет

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Житель аргентинского города Лас-Пальмас Уго Аугусто Пинто получил школьный аттестат в возрасте 80 лет. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, на выпускном вечере он был удостоен чести нести флаг Аргентины - так в республике отмечают лучших учеников.

По словам Пинто, в подростковом возрасте у него не было возможности закончить старшие классы школы. Дожив до пожилого возраста, он решил завершить начатое и заодно познакомиться в школе с новыми технологиями. Полученные знания Пинто собирается применить на благо общества, оказывая содействие сотрудникам одного из центров для пожилых людей.

Пинто прожил 52 года в браке, он долгие годы работал в машинном цехе на сахарном заводе. У него семеро детей, которые поддерживали отца на его пути к получению аттестата.