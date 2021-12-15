Арабская каллиграфия вошла в список культурного наследия ЮНЕСКО

ЮНЕСКО во вторник внесла арабскую каллиграфию в список нематериального культурного наследия.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в Twitter организации.
Шестнадцать мусульманских стран во главе с Саудовской Аравией представили заявку на включение арабской каллиграфии в список нематериального культурного наследия организации.
"Арабская каллиграфия представляет собой художественную практику плавного написания арабского письма для выражения гармонии, изящества и красоты. В этой практике, которая может передаваться как через формальное, так и через неформальное образование, используются двадцать восемь букв арабского алфавита, которые пишутся курсивом справа налево", - говорится в сообщении на сайте ЮНЕСКО.