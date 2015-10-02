​Apple запатентовала "умное" кольцо

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Компания Apple подала патент на "умное кольцо", передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Патентное бюро США удовлетворило запрос компании на бронирование концепции Apple ring по аналогии с "умными часами" той же компании.

Как представляют разработчики, кольцо будет оснащено сенсорной панелью или небольшим экраном и будет работать в связке со смартфоном. Также в него планируется встроить микрофон, аналог виброзвонка для уведомления владельца гаджета и даже некий "расшифровщик" написанного рукой пользователя текста.

Компания уже выпустила на рынок устройство Apple Watch в виде надеваемого на руку браслета, и сегодняшний патент, по сути, является продолжением концепции, отличаясь лишь размером гаджета.