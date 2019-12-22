Apple разрабатывает спутниковую систему обеспечения доступа в интернет

Компания Apple работает над созданием спутниковой технологии обеспечения пользователей интернетом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным агентства, созданием такой технологии в компании занимается специально сформированная "секретная группа" из почти 10 разработчиков. В их число входят специалисты в аэрокосмической области, эксперты по спутниковым технологиям и антеннам. Работа пока находится на ранней стадии и может быть отменена в случае ее признания малоэффективной. Каких-либо результатов, как передает Bloomberg, не следует ожидать ранее пяти ближайших пяти лет.

Основной целью данного проекта является создание технологии, обеспечивающей пользователям доступ в интернет прямо через спутник, минуя провайдеров и мобильных операторов. Будет ли Apple для этого создавать и размещать на околоземной орбите собственные спутники, неизвестно. В компании, как пояснили в агентстве, отказались как-либо комментировать полученную агентством информацию.