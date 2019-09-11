Apple представила три новых iPhone.

Как передаёт Report, со ссылкой на трансляцию мероприятия на официальном сайте, Apple представила три новых модели iPhone- iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Компания делает ставку на более простую модель, поскольку потребители не готовы покупать дорогие смартфоны.

Презентация новых продуктов Apple проходила во вторник, 10 сентября, в Театре Стива Джобса в штаб-квартире компании в Купертино, Калифорния.

Новые устройства оснащены широкоугольной камерой, а также "ночным" режимом для создания фотографий в тёмное время суток без использования вспышки. У iPhone 11 две основные камеры, у моделей Pro их три- телеобъектив, обычная камера и ультраширокая камера. Пользователь сможет менять режимы съёмки во время создания видео, в том числе переключаться на широкоугольную камеру. В Pro моделях также появятся усовершенствованные функции редактирования видео, включая возможность корректировать световой и цветовой баланс. Фронтальная камера новинок получила функцию замедленной съёмки и широкоугольный объектив, позволяющий Face ID распознавать лицо, в том числе если телефон лежит на столе. Устройства имеют новый процессор Apple A13. Они могут находиться под водой до 2,5 часа, в отличие от прошлых моделей, рассчитанных на полчаса устойчивости к воде. Удлинённый период пребывания под водой доступен только в модели iPhone 11, модели версии Pro также могут находиться под водой только 30 минут.

Размер экрана iPhone 11 составляет 6,1 дюйма, у iPhone 11 Pro - 5,8 дюйма, у iPhone Pro Max - 6,5 дюйма. iPhone 11 представлен в белом, чёрном и красном цветах, а также новых — зеленом, желтом и лавандовом. Стоимость устройства в США составит $699, iPhone 11 Pro - $999, iPhone 11 Pro Max - $1099.



