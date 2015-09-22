Apple планирует создать электромобиль к 2019 году

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Компания Apple ускорила работу по созданию электрического автомобиля, чтобы выпустить его уже в 2019 году, сообщает Report со ссылкой на Wall Street Journal.

Отмечается, что над данным проектом, название которому Titan, компания работает уже более года.

На данный момент Apple втрое увеличивает штат сотрудников подразделения, занимающегося созданием электромобиля, ранее он составлял 600 человек.

При этом издание сообщает, что компания также наняла экспертов в области создания беспилотных автомобилей.