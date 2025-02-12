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Apple переименовала Мексиканский залив на своих картах в США

Apple переименовала Мексиканский залив на своих картах в США Американская технологическая корпорация Apple вслед за компанией Google изменила название Мексиканского залива на Американский в своих картах для пользователей в США в соответствии с указом президента Дональда Трампа.
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12 февраля 2025 г. 11:09
Apple переименовала Мексиканский залив на своих картах в США

Американская технологическая корпорация Apple вслед за компанией Google изменила название Мексиканского залива на Американский в своих картах для пользователей в США в соответствии с указом президента Дональда Трампа.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом пишет агентство Bloomberg.

Речь идет о приложении Maps (в русскоязычном варианте "Карты"), которое установлено на большинстве устройств Apple, включая iPhone, iPad и Mac. Apple переименовала залив пока только для пользователей в США, но в скором времени планирует внести изменения для пользователей по всему миру, отмечает агентство.

Президент США Дональд Трамп вскоре после инаугурации в конце января издал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский. В качестве аргументов глава Белого дома привел тот факт, что это "самый большой залив в мире", который "сохраняет свое ключевое значение для экономики Америки". В своем указе Трамп отмечает, что новое название присваивается "в знак признания этого процветающего экономического источника и его критической важности для экономики" США. В ООН на этот счет заявили, что переименование географических объектов не является прерогативой какого-либо отдельного государства.

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