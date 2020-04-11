​Apple и Google объединяют усилия в борьбе с коронавирусом

Компании Apple и Google объединяют усилия для создания технологии, которая поможет отслеживать контакты людей, зараженных коронавирусом.

Как передает Report, об этом говорится на официальном сайте Apple.

"Мы считаем, что никогда еще не было более важного момента для совместной работы над решением одной из самых насущных проблем в мире, чем сейчас", — утверждается в сообщении.

Новая технология призвана помочь властям и медикам сократить распространение коронавирусной инфекции благодаря отслеживанию контактов зараженного человека. Планируется реализовать эту идею в два этапа.

На май намечено создание программного интерфейса, который позволит взаимодействовать между устройствами, работающими на операционных системах Android и iOS. Это даст возможность использовать официальные приложения систем здравоохранения.

На втором этапе компании будут работать над специальной платформой на основе Bluetooth, которая будет отслеживать контакты зараженных коронавирусом. На реализацию этого этапа планируется потратить несколько месяцев.