Баку. 13 августа. REPORT.AZ/Apple начал производство новых iPad. Как сообщает Report.az со ссылкой на Bloomberg

Поставщики Apple начали производство планшетов iPad нового поколения, включая полноразмерную и мини-версию устройства. Анонс нового iPad с экраном диагональю 9,7 дюйма ожидается либо в конце текущего, либо в начале следующего квартала. Производство iPad mini нового поколения также стартовало - ожидается, что устройство выйдет на рынок в конце года.

Ожидается, что полноразмерная модель iPad будет оснащена новым антибликовым экраном, что позволит проще читать информацию на экране на ярком свету. Однако это нововведение может привести к задержке поставок, и, как следствие, замедлению выхода устройств на рынки различных стран, а также длительному времени ожидания заказанных устройств.

Среди других нововведений прогнозируется, что Apple оснастит планшеты сканером отпечатков пальцев Touch ID, которые в прошлом году встроила в смартфоны iPhone 5S. По данным издания MacRumors, планшеты могут получить более мощный процессор A8, а полноразмерный iPad - улучшенную 8-мегапиксельную камеру.

Наконец, как и в прошлом году, появились слухи о планах Apple выпустить на рынок более крупную модель планшета с диагональю экрана 12,9 дюйма, под возможным названием iPad Pro. По информации издания Epoch Times, устройство позволит работать с двумя приложениями на одном экране одновременно, а также может быть оснащено стилусом и экраном с разрешением 4K. Однако прогнозируемый запуск устройства состоится не раньше 2015 года.

На эту осень у Apple также, скорее всего, запланирован запуск новых iPhone с более крупными экранами диагональю 4,7 дюйма и 5,5 дюйма.

По данным СМИ, компания проведет мероприятие 9 сентября, на котором могут быть также представлены умные часы.