​Аппарат NASA передал на Землю уникальные снимки Плутона

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Американский космический аппарат New Horizons, совершающий первое в истории путешествие к Плутону, впервые передал на Землю фотографии, на которых видны различные участки поверхности этой карликовой планеты, в том числе один из ее полюсов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, космическое ведомство США заявило, что снимки были сделаны в первой половине апреля с помощью специальной фотокамеры, установленной на 450-кг зонде, с расстояния 113 млн. км.

"По мере приближения аппарата к Плутону мы начинаем замечать интригующие детали, подобные яркому пятну рядом с видимым полюсом этой загадочной планеты", - отметил помощник директора НАСА по научным вопросам Джон Грансфелд.

По его мнению, на снимке, возможно, запечатлена ледяная полярная шапка. На других изображениях удалось разглядеть самый большой спутник Плутона - Харон, а вот четыре других, размером поменьше, пока "остались за кадром".