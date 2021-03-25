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Анкета Стива Джобса для поиска работы продали на аукционе за огромные деньги

Анкета Стива Джобса для поиска работы продали на аукционе за огромные деньги В опроснике Джобс отметил, что имеет опыт работы с "компьютерами и калькуляторами"
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25 марта 2021 г. 15:16
Анкета Стива Джобса для поиска работы продали на аукционе за огромные деньги

Резюме для трудоустройства основателя компании Apple Стива Джобса продали на аукционе компании Charterfields за 162 тыс. фунтов стерлингов (221 842 долларов США).

Об этом передает Report со ссылкой на Benzinga.

Отмечается, что анкета на одном листе была заполнена покойным миллиардером от руки в 1973 году, предположительно после того, как он бросил Рид-колледж в Портленде в штате Орегон. Спустя год Джобс нашел работу технического специалиста в Atari, сотрудником которого также был Стив Возняк, с которым они основали Apple в 1976 году.

В опроснике Джобс отметил, что имеет опыт работы с "компьютерами и калькуляторами", а также владеет особыми навыками в электронных технологиях и цифровом проектировании.

Аукцион проходил в период с 24 февраля по 24 марта текущего года. В 2018 году анкета уже продавалась на аукционе, тогда ее продали за 175 тыс. долларов.

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Версия на английском языке Steve Jobs’ questionnaire sold for big money at auction

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