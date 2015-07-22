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    ​Английская королева вырулила на газон парка, чтобы избежать аварии

    Королева спешила на службу в церковь, когда на дорожке парка путь ей преградила прогуливавшаяся пара с двумя детьми

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Королева Великобритании Елизавета II за рулем Jaguar X-type вырулила на газон Большого Виндзорского парка, чтобы объехать семейную пару, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Королева спешила на службу в церковь, когда на дорожке парка путь ей преградила прогуливавшаяся пара с двумя детьми.

    Елизавета II объехала своих подданных по газону, не нарушив при этом правил дорожного движения, поскольку в Великобритании она может ездить без водительских прав, и только ей в стране позволено передвигаться на автомобиле по аллее Long Walk в Виндзорском парке.

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