​Английская королева вырулила на газон парка, чтобы избежать аварии

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Королева Великобритании Елизавета II за рулем Jaguar X-type вырулила на газон Большого Виндзорского парка, чтобы объехать семейную пару, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Королева спешила на службу в церковь, когда на дорожке парка путь ей преградила прогуливавшаяся пара с двумя детьми.

Елизавета II объехала своих подданных по газону, не нарушив при этом правил дорожного движения, поскольку в Великобритании она может ездить без водительских прав, и только ей в стране позволено передвигаться на автомобиле по аллее Long Walk в Виндзорском парке.