​Американский штат отменил свой флаг из-за расизма

Губернатор американского штата Миссисипи Тейт Ривз подписал закон о замене флага.

Как передает Report со ссылкой на CBS News, причиной такого решения стала символика конфедератов, которая присутствовала на флаге с 1894 года. "Есть разница между памятниками и флагами. Памятник признает и чтит наше прошлое. Флаг — это символ нашего настоящего, нашего народа и нашего будущего. По этим причинам нам нужен новый символ", — заявил Ривз.

Пока неизвестно, что изобразят на будущем флаге штата.

О намерении поменять расистский флаг власти Миссисипи объявили 27 июня. Тогда Ривз отметил, что задача объединения жителей штата, стоящая перед ним, даже сложнее, чем борьба с коронавирусом или последствиями торнадо и наводнений.

В июне члены Демократической партии палаты представителей Конгресса США во главе со спикером Нэнси Пелоси решили выступить за демонтаж статуй конфедератов-рабовладельцев, выставленных в Капитолии. Демократы начали разработку законопроекта по возвращению памятников обратно в музей или в штаты, которые они представляют.

Официально рабовладение было запрещено в 1863 году, однако ряд южных регионов США продолжал сопротивляться. Таким образом, окончательной отмены строя удалось добиться лишь в 1865 году. Так, 19 июня 1865 года рабство было официально запрещено в Техасе. Он был последним из конфедерации южных штатов, где утвердилось новое законодательство. 19 июня ежегодно отмечается в 47 из 50 штатов страны.