 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Американским астрономам удалось обнаружить мощный молекулярный "ветер"

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Американские астрономы впервые смогли обнаружить мощный молекулярный "ветер". 

    Как сообщает Report, ученые Техасского университета наблюдали процесс в галактике SPT2319-55 на расстоянии 12 млрд световых лет от Земли. 

    Отметим, что молекулярные "ветры" можно наблюдать в близких к Земле галактиках. Но до сих пор у ученых не получалось обнаружить такой древний поток, поясняют авторы исследования.

    Галактика SPT2319-55 настолько далеко от Земли, что ученые наблюдают ее в том состоянии, в котором она была, когда Вселенной было лишь около миллиарда лет.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi