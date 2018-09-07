Американским астрономам удалось обнаружить мощный молекулярный "ветер"

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Американские астрономы впервые смогли обнаружить мощный молекулярный "ветер".

Как сообщает Report, ученые Техасского университета наблюдали процесс в галактике SPT2319-55 на расстоянии 12 млрд световых лет от Земли.

Отметим, что молекулярные "ветры" можно наблюдать в близких к Земле галактиках. Но до сих пор у ученых не получалось обнаружить такой древний поток, поясняют авторы исследования.

Галактика SPT2319-55 настолько далеко от Земли, что ученые наблюдают ее в том состоянии, в котором она была, когда Вселенной было лишь около миллиарда лет.