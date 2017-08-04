Американский ученый рассказал о вкладе собак и кошек в глобальное потепление

Баку. 4 август. REPORT.AZ/ Американский ученый Грегори Окин из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе уверен, что собаки и кошки влияют на экологию и климат нашей планеты не меньше, чем человек.

Он подсчитал, что живущие в США домашние животные – около 163 миллионов кошек и собак – съедают примерно столько, сколько пятая часть всего населения страны, а на производство мяса и специальных кормов для них тратится огромное количество электроэнергии и воды, причем земель используется больше, чем для выращивания сельскохозяйственных растений.

По его оценкам, в окружающую среду при этом ежегодно выделяется примерно 64 миллиона тонн углекислого газа, что сопоставимо с выбросами примерно 13 миллионов автомобилей.

Свои выводы исследователь опубликовал в журнале PLoS One, уточнив: он ни в коем случае не призывает владельцев избавляться от своих четвероногих любимцев или сажать их на вегетарианскую диету, просто хочет привлечь внимание к проблеме.