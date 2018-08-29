Американский суд отказал убрать с долларов фразу "Мы верим в Бога"

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Апелляционный суд восьмого округа города Сент-Пол (столица штата Миннесота) отклонил жалобу 29 человек, которые требовали удалить с банкнот и монет ставшую национальным лозунгом фразу In God We Trust ("Мы верим в Бога"), передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Группа атеистов в своем иске указала, что свобода вероисповедания гарантируется первой поправкой к Конституции США и что лозунг противоречит этой поправке. По мнению истцов, свобода вероисповедания подразумевает право не верить в Бога, и девиз, таким образом, нарушает права неверующих граждан страны.

Судья Рэймонд Грюндер не согласился с истцами. Он сослался на постановление Верховного суда от 2014 года, отклонившего жалобу на чтение молитвы перед заседаниями законодательного собрания в штате Небраска. Верховный суд тогда отметил, что молитва уже стала традицией. По словам Р.Грюндера, девиз на банкнотах не противоречит законодательству и согласуется с воззрениями на свободу вероисповедания прошлых поколений.

Фраза "Мы верим в Бога" впервые появилась на монетах в 1864 году во время Гражданской войны, когда многие американцы в поисках защиты активно обращались к религии.