Американский спутник взорвался в космосе

По данным ВВС США, до взрыва спутник находился на орбите с минимальной высотой 800 километров и максимальной 817 километров

Неработающий американский метеорологический спутник NOAA 17 взорвался в космосе с образованием 16 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Эскадрилья подтвердила разрушение NOAA 17 утром 10 марта... Отслеживается 16 связанных с этим обломков - нет признака, что это было вызвано столкновением (с другим объектом)", - говорится в сообщении в Twitter эскадрильи.

По данным ВВС США, до взрыва спутник находился на орбите с минимальной высотой 800 километров и максимальной 817 километров. Несут ли угрозу обломки работающим спутникам, не уточняется.

NOAA 17 был запущен в июне 2002 года и выведен из эксплуатации в 2013 году.

Спутники данной серии в прошлом уже разрушались в космосе из-за взрыва бортовых батарей.