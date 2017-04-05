Американский сенатор 15 часов выступал с речью на слушании в конгрессе

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Сенатор-демократ Джефф Меркли произнес на слушаниях в конгрессе 15-часовую речь, чтобы воспрепятствовать утверждению кандидатуры в судьи Верховного суда. Конгрессмен из Орегона начал свою речь во вторник вечером, а закончил днем в среду.

Как передает Report со ссылкой на агентство Рейтерс, к окончанию речи оратор-марафонец выглядел усталым – его пиджак был расстегнут, а галстук сбит набок. Меркли произносил речь рядом с пюпитром, где располагались необходимые материалы, которые периодически поправлял помощник.

Затяжная речь является частью тактики обструкции, известной под названием филибастер, к которой прибегли демократы, чтобы заблокировать назначение в Верховный суд Нила Горсача. Филибастер позволяет затягивать обсуждение без постановки вопроса на голосование.