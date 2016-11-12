Американский профессор прогнозирует импичмент Дональду Трампу

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Не ошибающийся с прогнозами о результатах выборов президента США с 1984 года рофессор американского университета историк Алан Личман предсказывает импичмент Дональду Трампу.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, Личман отметил, что его прогноз – не результат расчетов, а интуиция.

"Прогнозирую, что Республиканская партия в конгрессе объявит ему импичмент. Они не хотят Трампа президентом, потому что они не могут его контролировать, он непредсказуем", - сказал Личман.

Историк добавил, что в свое время республиканцы захотят увидеть на посту главы США кандидата в вице-президенты Майкла Пенса, поскольку он более контролируем и консервативен.

До этого А.Линчман точно спрогнозировал победу Трампа на выборах президента.