Американский планетоход показал цветные фото с Марса

NASA опубликовало в Twitter фотографии, снятые американским исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

На одном из кадров видна поверхность Красной планеты, а на другом — ее пейзаж с линией горизонта. Третий кадр демонстрирует сам ровер перед посадкой.

Планетоход Perseverance 18 февраля совершил посадку в районе катера Езеро (Jezero) на Марсе. Сама миссия Mars 2020 с ровером стартовала с Земли в июле прошлого года. Пятый марсоход в истории NASA оснащен семью научными инструментами для изучения строения и геологии Красной планеты.

Главной задачей станет забор образцов марсианского грунта, которые, как предполагается, в будущем будут доставлены на Землю. На борту Perseverance — экспериментальное устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, а также "космический вертолет", которому предстоит впервые выполнить полет на другой планете.