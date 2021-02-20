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Американский планетоход показал цветные фото с Марса

Американский планетоход показал цветные фото с Марса Пятый марсоход в истории NASA оснащен семью научными инструментами для изучения строения и геологии Красной планеты
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20 февраля 2021 г. 11:39
Американский планетоход показал цветные фото с Марса

NASA опубликовало в Twitter фотографии, снятые американским исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

На одном из кадров видна поверхность Красной планеты, а на другом — ее пейзаж с линией горизонта. Третий кадр демонстрирует сам ровер перед посадкой.

Планетоход Perseverance 18 февраля совершил посадку в районе катера Езеро (Jezero) на Марсе. Сама миссия Mars 2020 с ровером стартовала с Земли в июле прошлого года. Пятый марсоход в истории NASA оснащен семью научными инструментами для изучения строения и геологии Красной планеты.

Главной задачей станет забор образцов марсианского грунта, которые, как предполагается, в будущем будут доставлены на Землю. На борту Perseverance — экспериментальное устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, а также "космический вертолет", которому предстоит впервые выполнить полет на другой планете.

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