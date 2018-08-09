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    Американский баскетболист забросил мяч в кольцо прямо с самолета - ВИДЕО

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Один из членов американской баскетбольной команды "Гарлем Глобтроттерс" закинул мяч в кольцо прямо с самолета, сообщает Report со на "Звезда" ТВ.

    На видео баскетболист сидит с мячом в двухместном моноплане за спиной пилота. Корзина установлена на взлетно-посадочной полосе. Самолет набрал скорость, сделал круг над городом. Когда машина проносилась над кольцом со скоростью почти в 110 километров в час, метким броском Буллар забросил мяч.

    Отметим, что команда "Гарлем Глобтроттерс" известны своими трюками. Ее игроки забрасывали мяч в корзину с самой высокой точки "Мэддисон Сквэр Гарден", с тюрьмы "Алькатрас" и даже с самых высоких американских горок.

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