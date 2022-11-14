Аппарат NASA Capstone достиг окололунной орбиты

Американский космический аппарат Capstone достиг окололунной орбиты, где ему предстоит провести не менее шести месяцев.

Американский космический аппарат Capstone достиг окололунной орбиты, где ему предстоит провести не менее шести месяцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Как указывается в публикации, Capstone в 19:39 по времени восточного побережья США (04:39 по бакинскому времени 14 ноября) вывели на "близкую к прямолинейной гало-орбиту". В дальнейшем планируется, что на этой орбите будет работать окололунная станция Gateway. В ближайшие пять дней Capstone осуществит маневры для корректировки орбиты, после чего специалисты приступят к обработке данных, чтобы подтвердить, что аппарат не сходит с заданной орбиты.

Запуск к Луне Capstone состоялся в конце июня с космодрома на полуострове Махия в Новой Зеландии с помощью ракеты-носителя Electron американской компании Rocket Lab. Старт миссии многократно переносился из-за необходимости проведения дополнительных работ по подготовке к полету.

В задачи аппарата входит расчет орбиты для будущей окололунной станции Gateway. Его масса составляет около 25 кг.