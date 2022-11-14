Аппарат NASA Capstone достиг окололунной орбиты

Американский космический аппарат Capstone достиг окололунной орбиты, где ему предстоит провести не менее шести месяцев.
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Как указывается в публикации, Capstone в 19:39 по времени восточного побережья США (04:39 по бакинскому времени 14 ноября) вывели на "близкую к прямолинейной гало-орбиту". В дальнейшем планируется, что на этой орбите будет работать окололунная станция Gateway. В ближайшие пять дней Capstone осуществит маневры для корректировки орбиты, после чего специалисты приступят к обработке данных, чтобы подтвердить, что аппарат не сходит с заданной орбиты.
Запуск к Луне Capstone состоялся в конце июня с космодрома на полуострове Махия в Новой Зеландии с помощью ракеты-носителя Electron американской компании Rocket Lab. Старт миссии многократно переносился из-за необходимости проведения дополнительных работ по подготовке к полету.
В задачи аппарата входит расчет орбиты для будущей окололунной станции Gateway. Его масса составляет около 25 кг.