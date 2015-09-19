Американские ученые создали прототип "плаща-невидимки" - ВИДЕО

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Группа ученых из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли при Департаменте энергетики США в университете Калифорнии создала прототип плаща-невидимки, позволяющего делать небольшие объекты неотличимыми от окружающего пространства. Как сообщает Report, cтатья, посвященная работе исследователей, была опубликована в журнале Science.

Как отмечают авторы разработки, им удалось воплотить в жизнь технологию, которая ранее существовала лишь в фантастических фильмах. Созданный учеными материал делает трехмерные объекты невидимыми, будучи обернутым вокруг них. Впрочем, действующий прототип позволяет скрывать только микроскопические объекты, например несколько биологических клеток.

Тем не менее разработчики утверждают, что технология может быть адаптирована для более крупных объектов. "Это первый раз, когда 3D-объект произвольной формы был скрыт от видимого света. Наша ультра-тонкая "мантия" выглядит как пальто. Ее легко разрабатывать и встраивать в другие структуры, и в перспективе она позволит скрывать макроскопические объекты", - отметил директор отдела исследований свойств материалов в Национальной лаборатории Беркли Сян Чжан.

"Плащ" состоит из блоков золотых нано-антенн, а его толщина составляет около 80 нанометров, что значительно тоньше человеческой кожи. Поверхность материала перенаправляет лучи света таким образом, чтобы наблюдатель с любой стороны видел не сам объект, а то, что находится позади него.

Стоит отметить, что разработка калифорнийских ученых далеко не первая в этой области. Ученые из разных стран периодически сообщают о создании технологий, позволяющих скрывать трехмерные объекты. Так, в 2014 году исследователи из университета Рочестера предложили прятать объекты, перенаправляя свет вокруг них с помощью четырех линз.